Герой полуфинала Лион – Бавария стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард мюнхенской Баварии Серж Гнабри победил в этом голосовании, сообщает Твиттер Лиги чемпионов.

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Немец отметился дублем и помог команде пройти Лион в полуфинале. За награду боролся и одноклубник Гнабри – Роберт Левандовски, а также два игрока французского ПСЖ – Неймар и Анхель ди Мария.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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