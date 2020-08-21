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Герой полуфинала Лион – Бавария стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

17:31 - Читати українською
Герой полуфинала Лион – Бавария стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Серж Гнабри / Фото из открытых источников

УЕФА объявил результаты заочной борьбы за звание игрока недели ЛЧ.

Форвард мюнхенской Баварии Серж Гнабри победил в этом голосовании, сообщает Твиттер Лиги чемпионов.

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Немец отметился дублем и помог команде пройти Лион в полуфинале. За награду боролся и одноклубник Гнабри – Роберт Левандовски, а также два игрока французского ПСЖ – Неймар и Анхель ди Мария.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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Бавария Бавария Лига чемпионов Анхел Анхел Ди Мария Роберт Роберт Левандовски Серж Серж Гнабри Неймар
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