Герой півфіналу Ліон – Баварія став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Форвард мюнхенської Баварії Серж Гнабрі переміг у цьому голосуванні, повідомляє Твіттер Ліги чемпіонів.
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Німець відзначився дублем та допоміг команді пройти Ліон у півфіналі. За нагороду змагався одноклубник Гнабрі – Роберт Лєвандовські, а також два гравці французького ПСЖ – Неймар та Анхель ді Марія.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.
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