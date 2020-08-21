toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Герой півфіналу Ліон – Баварія став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

17:31 - Читать на русском
Герой півфіналу Ліон – Баварія став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Серж Гнабрі / Фото з відкритих джерел

УЄФА оголосив результати заочної боротьби за звання гравця тижня ЛЧ.

Форвард мюнхенської Баварії Серж Гнабрі переміг у цьому голосуванні, повідомляє Твіттер Ліги чемпіонів.

Моурінью знищив ПСЖ перед фіналом Ліги чемпіонів

Німець відзначився дублем та допоміг команді пройти Ліон у півфіналі. За нагороду змагався одноклубник Гнабрі – Роберт Лєвандовські, а також два гравці французького ПСЖ – Неймар та Анхель ді Марія.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал ЛЧ: "ткачі" дарують надію, неспинні мюнхенські нападники та тріумф Нойєра

blog_ava
Куман планує зіркове підсилення атаки Барселони – несподіваний варіант
10:30
4113
Теги
Баварія Баварія Ліга чемпіонів Анхель Анхель Ді Марія Роберт Роберт Лєвандовскі Серж Серж Гнабрі Неймар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
0
хв
Севілья
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?