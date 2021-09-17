Президиум Немецкого футбольного союза сегодня единогласно решил освободить главного тренера Германии U-21 от действующего контракта, если он согласится возглавить сборную Турции, информирует официальный сайт НФС.

Шевченко может возглавить европейскую сборную, которая уволила тренера после унизительного поражения

Немецкие футбольные боссы высоко ценят успехи Кунца с молодежкой (победы на Евро-2017 и Евро-2021, серебряные медали Евро-2019) и не хотят препятствовать его переговорам с Турецкой ассоциацией.

Немецкая пресса на днях писала об интересе турок к Андрею Шевченко, однако после такого заявления НФС путь для Шевы в сборную Турции, похоже, закрыт. Шенола Гюнеша заменит Штефан Кунц, который ранее рассматривался кандидатом в сборные Германии и России.

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