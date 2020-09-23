Матч, как и онлайн-трансляция Гент – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Игру покажет канал "Футбол 2". Смотреть матч Гент – Динамо онлайн можно на oll.tv. Бельгийцы прошли венский Рапид, а украинцы выбили АЗ Алкмар. Это вторая еврокубковая встреча команд. В сезоне 2010/11 они уже играли в рамках квалификации ЛЧ. Динамо дважды спокойно одолело Гент (3:1 и 3:0). Из того состава в команде Луческу сейчас формально находятся четверо. Денис Гармаш даже забивал на выезде, но на первую игру в Бельгию он не поехал. Денис Бойко сейчас запасной, а не основной. А Огнен Вукоевич и Олег Гусев (также знает, как забивать Гента) пересели на тренерскую скамью.

Гент – Динамо: анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Луческу повторяет состав из предыдущего квалифай-раунда, в котором били нидерландцев. Миколенко возвращается в центр защиты, где оставлять одних дублеров слишком рискованно. Поэтому Караваев снова на неродной позиции слева в обороне. Жерсон и Де Пена отдохнули против Львова и возвращаются на фланги атаки. Отмечаем появление всех украинцев в основе Гента, если верить официальному сайту УЕФА: Пластун в центре защиты, Безус и Яремчук ближе к линии нападения. В то же время бельгийский клуб утверждал, что центрбек сборной Украины начинает со скамейки запасных. В конце концов Гент исправился и опубликовал стартовый состав все-таки с экс-игроком Оболони и Карпат.

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Фортуна – Овусу, Дорш, Безус – Депуатр, Яремчук, Оджиджа-Офо

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльский, Де Пена – Супряга