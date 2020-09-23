Матч, як і онлайн-трансляція Гент – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Гру покаже канал "Футбол 2". Дивитись матч Гент – Динамо онлайн можна також на oll.tv. Бельгійці пройшли віденський Рапід, а українці вибили АЗ Алкмаар. Це друга єврокубкова зустріч команд. У сезоні 2010/11 вони вже грали в рамках кваліфікації ЛЧ. Динамо двічі спокійно здолало Гент (3:1 та 3:0). З того складу в команді Луческу нині формально перебувають четверо. Денис Гармаш навіть забивав на виїзді, але на першу гру в Бельгію він не поїхав. Денис Бойко зараз запасний, а не основний. А Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв (також знає, як забивати Генту) пересіли на тренерську лаву.

Гент – Динамо: анонс і прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджі, Фортуна – Овусу, Дорш, Безус – Депуатр, Яремчук, Оджіджа-Офо (к)

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Жерсон, Буяльський, Де Пена – Супряга