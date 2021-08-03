Вот мы и дождались начала квалификации ЛЧ. На этой стадии турнира мы привыкли писать о шансах для Динамо, однако после чемпионства киевлян расклад изменился – теперь уже Шахтеру необходимо пройти через горнило отбора. "Горняки" не делали этого с 2016-го года, когда команду принял Пауло Фонсека. Опыт оказался травматичным, ведь дончане вылетели уже в 3-м раунде, проиграв Янг Бойз.

Генк – Шахтер: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

К счастью, за 5 лет "оранжево-черные" не растеряли высоких позиций в рейтинге УЕФА, поэтому жребий оказался удачным – в пару к Шахтеру попали собратья из Генка. Почему собратья? Потому что этот коллектив имеет прозвище "шахтеры". Кроме того, с украинскими "горняками" бельгийцев роднит второе место в чемпионате в прошлом сезоне. Почему повезло? Потому что даже сами бельгийцы не верят в проход в плей-офф.

Генк неплохо завершил предыдущее первенство, проиграв первую строчку Брюгге лишь по дополнительным показателям. Подопечные Джона ван дэн Брома забили больше всех голов (аж 82 в 40 матчах), но команду "похоронила" оборона, которая проглотила 53 гола – и это еще неплохо, ведь по ожидаемым показателям "шахтеры" должны были пропустить 60. Ситуация не изменилась и на старте нового сезона: Генк пропустил 8 голов в 3-х матчах, не выиграв ни одного – вице-чемпион проиграл Брюгге в Суперкубке (2:3), сыграл вничью со Стандардом (1:1) и сгорел Остенде в родных стенах (3:4 ). Возможно, ситуация несколько улучшится с возвращением 23-летнего центрбека Лукуми (основного в прошлом сезоне), но пока коуч делал ставку на новичка Садика.

Несмотря на такие серьезные проблемы, можно заметить, что с атакой у ​​Генка все в порядке. Наибольшую тревогу вызывает 2-метровый нигерийский нападающий Онуачо, который наколотил 33 гола в предыдущем чемпионате – по слухам, на этого форварда положил глаз Арсенал. Правда, на старте нового сезона он провел всего 107 минут, не забив ни разу. Куда более стабильно выглядит правый вингер Бонгонда, который за этот период успел отличиться четырьмя мячами. Кроме того, прямо сейчас выделяются атакующий хав Майк Трезор и нападающий Сирилл Дессерс, в активе которых по 2 ассиста.

Чем-то Генк действительно похож на Шахтер – сейчас у команд даже базовые схемы одинаковы (4-2-3-1). У "горняков" также все хорошо с атакующими действиями, однако наладить работу в обороне не удалось ни Луишу Каштру, ни Роберто Де Дзерби. Показательными были матчи против Ингульца и Львова, в которых дончане пропускали голы и получали выход один на один после обычных лонгболов. Новичку Марлону еще можно простить некоторые проблемы с позиционированием, а вот Матвиенко, похоже, уже никогда не научится сканировать пространство вокруг себя – забрасывания за спину Николаю превращаются в катастрофу, воздух он не контролирует в принципе, а при должном давлении его можно обокрасть из-за спины.

Приход Роберто Де Дзерби открыл новую страницу в развитии команды – теперь "горняки" учатся играть в гвардиоловский футбол в интерпретации итальянца с вкраплением последних тактических трендов. Звездный коуч учит подопечных готовить атаки через десятки горизонтальных передач, позиционную ротацию и активную роль фулбэков. Последняя проявляется не только во включении в штрафную, но и в увеличении функций и оперативного пространства – тот же Додо может оказаться как на острие нападения, так и в центре возле опорников (увеличивая вариативность для обыгрышей и добавляя надежности структуре). Кроме того, большой вес получили вингеры, которые делают ширину и получают изоляции под обыгрыш один-в-один.

Проблема, однако, заключается в сырости этой конструкции. Роберто Де Дзерби ставит футбол, который требует длительной методичной работы – за сборы и два тура он не заработает, как следует. В течение отдельных отрезков матча Шахтер выглядит просто феноменально, однако в целом "горняки" играют так, что шансы есть даже у Ингульца. Те же горизонтальные передачи в теории должны создавать разрывы в линиях соперника, но на практике они часто выливаются в стерильный перекат без продвижения. Идея с активностью фулбэков регулярно завершается одним и тем же маневром: Додо подает на дальнюю штангу, Корниенко сбрасывает в центр, а Траоре делает пас на ближнего под удар. И так – раз 10 за матч. К такому готов даже Львов.

Аналогично нестабильным является контрпресинг Шахтера. На отдельных отрезках все работает, как часы, но пока статика в действиях "горняков" преобладает. Это – нормально, если говорить о таких сложных механизмах и всего двух официальных матчах. К сожалению, в третьем ошибаться уже нельзя, ведь на чашу весов поставлена ​​Лига чемпионов.

Впрочем, у Шахтера есть не только проблемы, но и существенные преимущества. В частности, у дончан идеально работает начало атак от центрбеков, да и вообще к выходу из обороны в атаку вопросов не возникает. Также шикарно вошли в игру новички – Траоре прекрасно цепляется за мяч, классно работает в обыгрышах, демонстрирует высокую и скорость и топовые навыки завершителя. Приятное впечатление оставляет Педринью, который демонстрирует редкое для бразильцев умение совместить финты с уместностью и обладает шикарным ударом. Марлон же здорово выглядит в единоборствах.

Опять же – в течении отдельных отрезков Шахтер способен играть не просто круто, а инфернально. Невероятная скорость, куча классных комбинаций, эффектные забросы из глубины под врывания фулбэков и опорников в штрафную, быстрый отбор мяча после потерь – все это есть, все это нравится. Да и общая организация игры у дончан намного интереснее, сложнее и острее. Генк в этом плане намного проще.

Кадровая ситуация

У бельгийцев из-за травмы не сможет сыграть фулбек Юклерод. Кроме того, под большим вопросом выход на поле норвежского нападающего Торстведта, ведь тот только восстановился от повреждения – на такой важный матч его могут и не выпустить.

Также существуют вопросы относительно выхода на поле Онуачо и Лукуми. Оба выбивают себе трансфер, а клуб парировал их отсутствием в заявке в матче против Остенде. Интересно, пойдут ли "шахтеры" на принцип сейчас? Более вероятно, что нет, потому что Генк не просто так отказался от распродажи этим летом. Бельгийцы хотят зацепиться за ЛЧ.

У Шахтера точно не сыграет Кривцов, который еще не набрал оптимальную форму после травмы. Все остальные футболисты здоровы. Наибольшую интригу вызывает позиция левого фулбэка – на сборах и на старте сезона основным был Корниенко, но Исмаили, восстановившись от повреждения, шикарно заменил Виктора в поединке со Львовом. Вполне вероятно, что сегодня именно бразилец начнет матч в старте.

Ориентировочные составы на матч Генк – Шахтер

Генк: Вандервордт – Пресиадо, Лукуми, Маккензи, Артеага – Хейнен, Грошовски – Ито, Тресор, Бонгонда – Онуачу

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Педринью, Патрик, Соломон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Вряд ли Генк способен сегодня зацепиться за победу над дончанами. "Шахтеры" и в прошлом сезоне были далеко не лучшей командой Бельгии – в регулярной части сезона, до распределения на группы, подопечные Джона ван ден Брома шли на четвертой позиции. О нынешнем чемпионате и говорить не приходится. Команда стартовала очень слабо, пропуская по четыре гола в родных стенах.

Шахтер точно должен забить этому сопернику, но есть сомнения в "сухом" счете в матче. Все же, защитники "горняков" выглядят крайне уязвимо в верховых единоборствах и при контроле передач за спину. А Генк, между прочим, забивал больше всех в прошлом чемпионате Бельгии. С оглядкой на хорошие шансы для взятия ворот у Ингульца и Львова, сегодня стоит прогнозировать пропущенный Трубиным гол.

Тем не менее, Шахтер демонстрирует более организованный, сбалансированный и интересный футбол, а опыт топ-матчей вообще не стоит сравнивать – это небо и земля. Даже сами бельгийцы не верят в успех Генка, поэтому сегодня есть смысл поставить на победу дончан. Непростую, но заслуженную.

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