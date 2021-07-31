Донецкий Шахтер начинает борьбу в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов выездным противостоянием с бельгийским Генком. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Генк – Шахтер на "Футбол 24", стартует во вторник, 3 августа, в 21:00. Это премьерный поединок "горняков" под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби в еврокубках. Шахтер начинает борьбу за групповой этап Лиги чемпионов с 3-го раунда квалификации.

Генк – Шахтер: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Генк – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Британская контора William Hill отдает небольшое преимущество дончанам. Коэффициент на выездную победу Шахтера составляет 2.30. Домашний триумф действующего вице-чемпиона Бельгии – Генка – оценивается в 3.00. Вероятность ничьей – 3.10.

Bwin оперирует похожими цифрами. На победу команды Де Дзерби можно поставить с коэффициентом 2.35. Аналогичный успех бельгийцев – 3.00. Ценник ничьей – 3.20.

Напомним, что Шахтер движется Путем представителей лиг. Победители пар выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Неудачники же попадут в групповой этап Лиги Европы.

Генк занял второе место в Лиге Жупиле по итогам сезона 2020/21. Состав команды оценивается в 134 млн евро по данным Transfermarkt. Самый дорогой игрок – сенсационный бомбардир Пол Онуачу – с трансферной стоимостью 20 миллионов евро.

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