Легионер "горняков" вышел на отчетную игру в стартовом составе, но уже после перерыва уступил место на поле Алану Патрику, который и забил победный гол.

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В течение первого тайма Соломон получил несколько болезненных ударов по ногам и заметно прихрамывал. Более того, после игры камеры ТК Футбол зафиксировали, как Манор покидал стадион в защитном лангете на ноге.

На данный момент детали о повреждении 22-летнего израильтянина неизвестны, но он уже выразил надежду на скорейшее выздоровление. "Надеюсь, травма не очень серьезная, и я скоро вернусь к игре. Спасибо всем за заботу", – написал Соломон в сторис своего Инстаграма.

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