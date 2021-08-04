"Майкон – мастер. Я думаю, что футболисты поняли, как играть. А у Майкона, смотря на то, что он продемонстрировал, понимание выше среднего.

Генк – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

На поле есть соперник. Я хотел, чтобы с нападающим Генка играл Витао, который выше. И чтобы Матвиенко в роли латераля, крайнего защитника, действовал против Ито, несомненно, крепкого футболиста. И это не снижало наш уровень. Оба провели замечательный, качественный матч.

Я знаю, что у меня очень сильная команда. Конечно, когда мы играем, все зависит и от соперника. Однако, находясь на скамейке, глядя вправо или влево, я уверен, что у меня много сильных футболистов, которые могут выйти на поле и играть так же хорошо.

Я очень рад результату, однако вопрос о выходе в следующий раунд открыт. Впереди еще 90 минут на нашем поле. Тренировать таких футболистов для меня большая честь, ведь они играют так, как я прошу. У Генка есть такие сильные футболисты, как Ито, Бонгонда и другие. Я обычно не дарю комплиментов, поэтому, когда об этом говорю, то очень честный. У нас впереди еще матч дома. Если удастся квалифицироваться в следующий раунд, это будет означать, что мы заслужили.

В ближайшие дни посмотрим, как Соломон себя чувствует. Конечно, я очень волнуюсь, потому что он – сильный футболист. Однако на этой позиции также есть хороший футболист Мудрик – молодой игрок, так же как и Конопля, как и Судаков, и мы должны как можно быстрее улучшить их уровень", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Шахтер одержал волевую победу над Генком в первом матче квалификации Лиги чемпионов – замены Де Дзерби спасли игру