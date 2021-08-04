Легіонер "гірників" вийшов на звітну гру в стартовому складі, але вже по перерві поступився місцем на полі Алану Патріку, який і забив переможний гол.

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Упродовж першого тайму Соломон отримав кілька болючих ударів по ногах і помітно накульгував. Ба більше, після гри камери ТК Футбол зафіксували, як Манор покидав стадіон у захисному лонгеті на нозі.

Наразі деталі про ушкодження 22-річного ізраїльтянина невідомі, але він уже висловив сподівання на швидке одужання. "Сподіваюся, травма не дуже серйозна, і я скоро повернуся до гри. Дякую усім за турботу", – написав Соломон у сторіс свого Інстаграму.

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