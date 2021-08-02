Донецкий Шахтер узнал вероятного оппонента в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Предварительно вице-чемпиону Украины нужно одолеть бельгийский Генк.

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Противостояние победителя пары Генк – Шахтер с представителем Чехии либо Франции будет состоять из двух матчей. Первые поединки плей-офф запланированы на 17-18 августа. В свою очередь ответные матчи состоятся 24-25 августа.

Напомним, что первый матч 3-го квалификационного раунда против Генка дончане проведут во вторник, 3 августа.

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