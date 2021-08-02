Шахтер отправился на первый матч 3-го квалификационного раунда против Генка в Бельгию.

"Горняки" в своем твиттере обнародовали список из 24 игроков, которые отправились на матч Лиги чемпионов против Генка.

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Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Марлос, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков, Педринью.

Нападающие: Дентинью, Траоре.

К слову, поединок Генк – Шахтер состоится 3 августа, начало в 21:00. Ответный матч запланирован на 10 августа, начало встречи в 20:30.

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