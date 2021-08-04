"Майкон – майстер. Я гадаю, що футболісти зрозуміли, як грати. А у Майкона, зважаючи на те, що він продемонстрував, розуміння вище за середнє.

Генк – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

На полі є суперник. Я хотів, щоб з нападником Генка грав Вітао, який вищий. І щоб Матвієнко в ролі латераля, крайнього захисника, діяв проти Іто, безсумнівно, міцного футболіста. І це не знижувало наш рівень. Обидва провели чудовий, якісний матч.

Я знаю, що в мене дуже міцна команда. Звісно, коли ми граємо, все залежить і від суперника. Проте, перебуваючи на лаві, дивлячись вправо або вліво, я впевнений, що в мене багато сильних футболістів, які можуть вийти на поле й грати так само добре.

Я дуже радію результату, однак питання щодо виходу до наступного раунду відкрите. Попереду ще 90 хвилин на нашому полі. Тренувати таких футболістів для мене велика честь, адже вони грають так, як я прошу. У Генка є такі сильні футболісти, як Іто, Бонгонда та інші. Я зазвичай не дарую компліментів, тому, коли про це говорю, то дуже чесний. У нас попереду ще матч удома. Якщо вдасться кваліфікуватися до наступного раунду, це означатиме, що ми заслужили.

Найближчими днями подивимось, як Соломон почувається. Звісно, я дуже хвилююся, тому що він – сильний футболіст. Однак на цій позиції є також хороший футболіст Мудрик – молодий гравець, так само як і Конопля, як і Судаков, і ми маємо якомога швидше поліпшити їхній рівень", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – заміни Де Дзербі врятували гру