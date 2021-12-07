"На мой взгляд, если донетчане забьют быстрый гол, то одержат крупную победу, если же с взятием ворот гостей возникнут проблемы, то все может закончиться нулевой ничьей.

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Тем более, футболисты Шерифа будут сильно мотивированы. Я не сомневаюсь, что их тренер Юрий Вернидуб захочет доказать, что зря его игнорировали украинские топ-клубы. Шахтер устроит только победа, что позволит хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачно проведенную еврокубковую кампанию", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок против Шерифа состоится уже сегодня, 7 декабря. Начало встречи в 22:00.

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