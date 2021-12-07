Екс-форвард збірної України Іван Гецко розповів, що може допомогти "гірникам" взяти реванш з тирспольцями.

"На мій погляд, якщо донеччани заб'ють швидкий гол, то здобудуть велику перемогу. Якщо ж з взяттям воріт гостей виникнуть проблеми, то все може закінчитися нульовою нічиєю.

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Тим більше, футболісти Шерифа будуть сильно мотивовані. Я не сумніваюся, їхній тренер Юрій Вернидуб захоче довести, що даремно його ігнорували українські топ-клуби. Шахтар влаштує лише перемога, що дозволить хоч якось реабілітуватися перед своїми вболівальниками за невдало проведену єврокубкову кампанію", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок проти Шерифа відбудеться вже сьогодні, 7 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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