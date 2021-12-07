Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые смогут сыграть против команды Юрия Вернидуба в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В заявку "горняков" попали 23 игрока, сообщает пресс-служба Шахтера. Отметим, что впервые в этом сезоне попал в список избранных Жуниор Мораес. В последний раз он играл еще 17 апреля. Также после повреждений восстановились Исмаили и Фернандо.

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Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка.

Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Напомним, поединок против Шерифа состоится уже сегодня, 7 декабря. Начало встречи в 22:00.

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