"Несомненно, Реал – фаворит, но можно назвать немало случаев, когда "горняки" чем сильнее оппонент, тем лучше играли. Психологическое преимущество будет на стороне хозяев. Однако хочется верить, что дончане продуктивно потрудились над ошибками, прежде всего, в центре обороны.

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Возвращение в лагерь Николая Матвиенко будет своевременным, его в Киеве не хватало. Хотя линия атаки испанского гранда выглядит очень мощно, а у Шахтера, напротив, с "наконечником" проблемы после травмы Лассины Траоре. Потому и не удивительно, что дончанам никак не удается забить в групповом турнире Лиги чемпионов. Но рано или поздно всегда что-то происходит впервые.

Думаю, у Шахтера проблем с мотивацией не будет. В случае неудачи сложно будет рассчитывать на еврокубковую весну. Также "горнякам" не стоит ждать от соперника недооценки. Реал уже недавно поплатился за шапкозакидательское настроение в матче с Шерифом. Поэтому испанцы выйдут на поединок, как будто он финальный. Чем тогда Шахтер может удивить именитых мадридцев? Еще большей самоотдачей и преуспеть в реализации голевых моментов. Они обязательно будут, главное их не транжирить", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок между Реалом и Шахтером состоится уже сегодня, 3 ноября. Начало встречи в Мадриде в 19:45.

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