Прошлогодние победы Шахтера над Реалом вскружили голову украинским болельщикам (а возможно, и футболистам). Все ждали минимум ничейного счета в очередной серии противостояния с грандом. Даже Роберто Де Дзерби перед матчем с мадридцами в Киеве дал понять, что "горняки" не будут садиться в "автобус", а будут играть с позиции силы – впрочем, "сливочные" жестоко вернули нас в реальность, забив 5 голов без ответа и без сопротивления.

Реал – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Главным виновником этого фиаско единодушно признали Роберто Де Дзерби. Итальянец действительно не стал работать от обороны, выставив максимально агрессивный состав без Степаненко. Какой-то адаптации под особенности Реала проведено не было – дончане просто собирались контролировать мяч через короткие розыгрыши и рывки Фернандо. Фулбеки снова начали смещаться в центр, открывая простор вингерам, хотя в предыдущих матчах "горняки" отказались от этого элемента.

Минут 10-15 такой футбол даже выглядел перспективно, однако потом мадридцы подстроились, задушив Шахтер высоким и очень интенсивным прессингом. Оранжево-черные допускали слишком много потерь при таких перепасовках, а возвращать мяч в центре поля силами одного Майкона было нереально. Как следствие, к 54-й минуте у дончан был лишь один удар по воротам (да и тот заблокировали), в то время как испанцы нанесли 16 выстрелов. Роберто Де Дзерби не сменил в своем футболе ничего, за что и получил заслуженные 5 голов.

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Избиение от "сливочных" в Киеве показало, что слепой догматизм в нынешних условиях суицидален для Шахтера в топ-матчах. Нововведения итальянского коуча выглядят очень сыро, старые проблемы с обороной не преодолены, но дончане все равно пытались перевладеть и переатаковать Реал – хотя год назад именно адаптация и кардинальное изменение состава принесли две победы над грандом.

Интересно посмотреть, готов ли Роберто Де Дзерби учиться на своих ошибках и способен ли Шахтер вообще конкурировать на топ-уровне. После поединка против Ворсклы в этом возникают сомнения – в равных составах доминировали именно полтавчане, а дожать середнячка УПЛ "горняки" смогли только в конце встречи, играя в большинстве с 30-й минуты. Там проявились как давние проблемы с раскрытием закрытой игровой позиции, так и все большие затруднения в выходе из-под прессинга. С Десной оба аспекта команда подтянула, устроив разгром, но сейчас этот соперник не показателен.

Между тем сегодня Шахтеру желательно зацепиться хотя бы за какие-то очки, да и голы нужно уже забивать. "Оранжево-черные" отстают от Реала и Шерифа на пять зачетных баллов, а от Интера – на три. При этом все конкуренты имеют положительную разницу мячей, а у подопечных Роберто Де Дзерби в этой графе стоит "-7". И не факт, что в Тирасполе сегодня не произойдет сенсация. Словом, расписание ужасное, поэтому на Сантьяго Бернабеу необходимо добывать результат. Желательно еще и забивать, но при этом нельзя раскрываться.

Для Реала также ничего не решено, поэтому сегодня не стоит надеяться на отсутствие мотивации у суперзвезд. Тем более что последние матчи мадридцев оставили неоднозначное впечатление: с одной стороны, они уничтожили Шахтер и победили Барсу на Камп Ноу, с другой – не смогли дома переиграть Осасуну в битве за первое место. Да и дальнейшая победа над Эльче выглядела не очень ярко.

Против Реала можно играть смело. У него привозная линия обороны, а сама команда находится в стадии перестройки – как в кадровом, так и в тактическом плане. Кроме того, "сливочные" частенько начинают матчи слабо, добавляя уже по ходу встречи – но в этом кроется и опасность. Подопечные Карло Анчелотти едва ли не лучше всего в этой ЛЧ адаптируются под особенности соперника, а их тройка в центре поля так же способна разрывать любого. Это не мешает испанским середнякам цепляться за очки с "бланкосом" – просто они работают тонко, без суицидальных попыток перевладеть и перепрессинговать.

Кадровая ситуация

Шахтер уже смирился с потерей Траоре, а вот повреждение Педринью оказалось крайне неуместным – футбол "горняков" очень сильно зависел от его открываний между линиями. К счастью, других серьезных проблем с составом у дончан нет. Жаль только, что Мораес еще не успел восстановиться. Ну, и Коноплянка не помешал бы – в заявку Женя тоже не попал.

В Реал из лазарета вернулись Азар, Карвахаль и Мариано Диас, но последний не попал в заявку на матч. На больничной койке остаются Бэйл, Вальверде и Себальос. Кроме того, из-за травм не сможет сыграть Родриго.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Шахтер

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Бензема, Азар

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Тете, Патрик, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Все всё видели в Киеве. Если Шахтер продолжит играть так, как две недели назад, то можно ожидать нового разгрома – впрочем, в столь ужасное расписание не верится. Как минимум сегодня ожидается выход Степаненко, да и Реал в последнее время не показывал чего-то невероятного.

Впрочем, "нули" с Осасуной на Сантьяго Бернабеу не должны вводить в заблуждение о реальной расстановке сил. Мадридцы остаются фаворитами, а мотивация разбить Шахтер у них очень высока – в случае победы мадридцы на 90% решат вопрос выхода из группы. Подопечным Карло Анчелотти важно снять с себя осеннее бремя ЛЧ, сосредоточившись на Ла Лиге.

"Сливочные" грамотно и интенсивно прессингуют. Поединок в Киеве показал, что Шахтеру под таким давлением выжить практически нереально – команда допускает слишком много потерь. В обороне же у дончан проходной двор. В таких условиях прогнозировать что-либо, кроме победы Реала, наивно. Но разгрома действительно можно избежать.

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