Екс-форвард збірної України Іван Гецко вірить, що підопічні Роберто Де Дзербі зробили правильні висновки після фіаско з "вершковими" у Києві.

"Поза сумнівом, Реал – фаворит, але можна назвати чимало випадків, коли "гірники" чим сильніший опонент, тим краще грали. Психологічна перевага буде на боці господарів. Проте хочеться вірити, що донеччани продуктивно попрацювали над помилками, перш за все, в центрі оборони.

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Повернення до табору Миколи Матвієнка буде своєчасним, його в Києві не вистачало. Хоча лінія атаки іспанського гранда виглядає дуже потужно, а у Шахтаря, навпаки, з "наконечником" проблеми після травми Лассіни Траоре. Тому й не дивно, що донеччанам ніяк не вдається забити у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Але рано чи пізно, завжди щось відбувається вперше.

Думаю, у Шахтаря проблем із мотивацією не буде. У разі невдачі важко буде розраховувати на єврокубкову весну. Також "гірникам" не варто чекати від суперника недооцінки. Реал вже нещодавно поплатився за шапкозакидальний настрій у матчі з Шерифом. Тому іспанці вийдуть на поєдинок, наче він фінальний. Чим тоді Шахтар може здивувати іменитих мадридців? Ще більшою самовіддачею і досягти успіху в реалізації гольових моментів. Вони обов'язково будуть, головне їх не марнувати", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 3 листопада. Початок зустрічі у Мадриді о 19:45.

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