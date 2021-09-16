Вячеслав Шевчук волнуется за будущее своего экс-партнера по Шахтеру Тараса Степаненко.

"Отсутствие Степаненко Де Дзерби объясняет тем, что он хочет, чтобы Маркос Антонио и Майкон контролировали мяч и быстро начинали атаки.

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Степаненко – опытный футболист, придерживается баланса, хорош при стандартах, но больше акцентирован на оборону. Но тренер, к сожалению, особо не доверяет этому полузащитнику", – цитирует Шевчука Команда 1.

Напомним, поединок первого тура группового этапа ЛЧ Шериф – Шахтер (2:0) Тарас провел на скамейке запасных.

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