"Степаненко в чемпионате отыграл все матчи на одной позиции. Иногда он заменял Майкона, иногда Маркоса Антонио. В Лиге чемпионов я предпочитал использовать двух бразильцев одновременно, поскольку считаю, что они обладают иными физическими качествами, которые больше подходят для международных матчей.

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С другой стороны, в ответном матче с Монако было заметно, что некоторых физических качеств недостает, это касается в первую очередь скорости, изменения ритма. Но я очень доволен Степаненко, и говорю это не потому, что он капитан. Я говорю только то, что думаю.

Тарас продемонстрировал свою готовность, он один из тех, кто показал наиболее глубокое понимание моих принципов игры. Под моим руководством он проведет еще много матчей. Я тренер этой команды, и право принятия решения остается за мной", – сказал Де Дзерби в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, Степаненко защищает цвета "горняков" с июля 2010 года. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2022 года.

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