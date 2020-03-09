toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Гасперини призвал Аталанту не думать о результате первого матча с Валенсией

9 марта 22:58 14 Читати українською
Гасперини призвал Аталанту не думать о результате первого матча с Валенсией
Джан Пьеро Гасперини / Getty images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

 

"Разумеется, результат первого матча добавляет нам уверенности в собственных силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было ощущения, что дело уже сделано.

"Клоуны": капитан Аталанты обозвал журналистов из-за угрозы подхватить коронавирус

В первом матче мы сыграли хорошо, но лично я ничего праздновать не буду до финального свистка в ответном матче", – цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аталанта обыграла Валенсию в первом поединке со счетом 4:1. Ответный матч состоится во вторник, 10 марта. Начало запланировано на 22:00.

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду

blog_ava
Степаненко нуждается в операции и может пропустить длительный срок, – СМИ
9 марта
871
Теги
Лига чемпионов Аталанта Аталанта Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Валенсия - Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
58
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук