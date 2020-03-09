Гасперини призвал Аталанту не думать о результате первого матча с Валенсией

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

"Разумеется, результат первого матча добавляет нам уверенности в собственных силах. Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было ощущения, что дело уже сделано.

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В первом матче мы сыграли хорошо, но лично я ничего праздновать не буду до финального свистка в ответном матче", – цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, Аталанта обыграла Валенсию в первом поединке со счетом 4:1. Ответный матч состоится во вторник, 10 марта. Начало запланировано на 22:00.

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