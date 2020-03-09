Гасперіні закликав Аталанту не думати про результат першого матчу з Валенсією

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

"Зрозуміло, результат першого матчу додає нам впевненості у власних силах. Нам потрібно забити, але при цьому не варто забувати про оборону. З психологічної точки зору ми працюємо над тим, щоб у команди не було відчуття, що справу вже зроблено.

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У першому матчі ми зіграли чудово, але особисто я нічого святкувати не буду аж до фінального свистка у матчі-відповіді ", – цитує Гасперіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта обіграла Валенсію в першому поєдинку з рахунком 4:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 10 березня. Початок запланований на 22:00.

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