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Гасперіні закликав Аталанту не думати про результат першого матчу з Валенсією

22:58 90 Читать на русском
Гасперіні закликав Аталанту не думати про результат першого матчу з Валенсією
Джан П'єро Гасперіні / Getty images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

 

"Зрозуміло, результат першого матчу додає нам впевненості у власних силах. Нам потрібно забити, але при цьому не варто забувати про оборону. З психологічної точки зору ми працюємо над тим, щоб у команди не було відчуття, що справу вже зроблено.

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У першому матчі ми зіграли чудово, але особисто я нічого святкувати не буду аж до фінального свистка у матчі-відповіді ", – цитує Гасперіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта обіграла Валенсію в першому поєдинку з рахунком 4:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 10 березня. Початок запланований на 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Валенсія - Аталанта
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