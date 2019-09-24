Гасперини объяснил, как матч против Ромы поможет подготовиться ко встрече с Шахтером в Лиге чемпионов

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями накануне матча 6-го тура чемпионата Италии против Ромы.

"Сейчас для нас начинаются очень важные матчи, мы постараемся сделать все возможное во всех из них. Сейчас мы сосредоточены на игре против Ромы.

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Она станет для нас решающим испытанием также накануне Лиги чемпионов, поскольку Рома тактически похожа на Шахтер. Рома играет очень хорошо, у них есть свой стиль игры, они сильны индивидуально.

Мы хотим выглядеть как можно лучше в каждой игре, оставаясь конкурентоспособными во всех турнирах. Это будут напряженные и сложные игры, в частности потому, что их предстоит провести за такой короткий срок", – цитирует Гасперини football-italia.net.

Завтра, 25 сентября Аталанта Руслана Малиновского сыграет с Ромой. А уже через неделю, 1 октября, бергамаски встретятся с Шахтером в Лиге чемпионов.

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