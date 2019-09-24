Гасперіні пояснив, як матч проти Роми допоможе підготуватися до зустрічі з Шахтарем в Лізі чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями напередодні матчу 6-го туру чемпіонату Італії проти Роми.

"Зараз для нас починаються дуже важливі матчі, ми постараємося зробити все можливе у всіх із них. Наразі ми зосереджені на грі проти Роми.

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Вона стане для нас вирішальним випробуванням також напередодні Ліги чемпіонів, оскільки Рома тактично схожа на Шахтар. Рома грає дуже добре, у них є свій стиль гри, вони сильні індивідуально.

Ми хочемо виглядати якнайкраще у кожній грі, залишаючись конкурентоспроможними в усіх турнірах. Це будуть напружені та складні ігри, зокрема через те, що їх належить провести за такий короткий термін", – цитує Гасперіні football-italia.net.

Завтра, 25 вересня Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Ромою. А вже через тиждень, 1 жовтня, бергамаски зустрінуться з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

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