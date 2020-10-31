Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини после матча с Кротоне воздержался от прогнозов относительно игры с Ливерпулем в ЛЧ.

"Нам придется подождать до завтра. Толои тоже получил сильный удар в колено, поэтому посмотрим, кого мы сможем вылечить, а кого – нет.

Ассист Малиновского в видеообзоре матча Кротоне – Аталанта

Против Ливерпуля сыграет Иличич или Малиновский? Предоставьте мне право решать, иначе вы сделаете за меня мою работу! Малиновский может выполнять на поле не одну роль. Он хорошо играет, выходя со скамейки запасных или в стартовом составе.

Серия А и Лига чемпионов – это два очень разных турнира, и я не хочу выбирать между ними. У нас там четыре очка, это будет большая игра с Ливерпулем за свое место в группе, тогда как в Серии А есть больше времени, чтобы наверстать несколько ранних потерь", – цитирует Гасперини Football Italia.

Отметим, что наставник бергамасков в игре против Кротоне (2:1) наконец-то выпустил в стартовом составе Руслана Малиновского, и украинец отблагодарил сторицей. Хавбек на 26-й минуте помог открыть счет, ассистировав Луису Муриэлю. Матч с Ливерпулем состоится уже во вторник, 3 ноября.

Аталанта победила в Серии А впервые за 3 тура – Малиновский выдал феноменальное шоу и стал игроком матча