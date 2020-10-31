Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні після матчу з Кротоне утримався від прогнозів щодо гри з Ліверпулем в ЛЧ.

"Нам доведеться почекати до завтра. Толої теж отримав сильний удар в коліно, тому подивимося, кого ми зможемо вилікувати, а кого – ні.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Кротоне – Аталанта

Проти Ліверпуля зіграє Ілічіч чи Маліновський? Надайте мені право вирішувати, інакше ви зробите за мене мою роботу! Маліновський може виконувати на полі не одну роль. Він добре грає, виходячи з лавки запасних або в стартовому складі.

Серія А та Ліга чемпіонів – це два дуже різних турніри, і я не хочу вибирати між ними. У нас там чотири очки, це буде велика гра з Ліверпулем за своє місце в групі, тоді як у Серії А є більше часу, щоб надолужити кілька ранніх втрат", – цитує Гасперіні Football Italia.

Відзначимо, що наставник бергамасків у грі проти Кротоне (2:1) нарешті випустив у стартовому складі Руслана Маліновського, і українець віддячив сторицею. Хавбек на 26-й хвилині допоміг відкрити рахунок, асистувавши Луїсу Мурієлю. Матч із ліверпулем відбудеться вже у вівторок, 3 листопада.

Аталанта перемогла в Серії А вперше за 3 тури – Маліновський видав феноменальне шоу і став гравцем матчу