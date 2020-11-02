"Будущие матчи будут фундаментальными. Мы играем с сильнейшей командой в группе. Нам важно набрать очки в этих матчах, чтобы иметь преимущество перед Аяксом. Но это в теории, для нас важны все матчи. Клопп – ориентир для всех тренеров. Играть против его команды престижно.

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Что касается комплиментов Клоппа, то это приятно. Мы приедем завтра на игру с намерением испытать себя против лучшей команды мира и Европы. Посмотрим, сможем ли мы отвечать подобным клубам", – цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

После двух туров ЛЧ Ливерпуль возглавляет группу D с максимальным количеством очков, Аталанта расположилась на второй строчке (4 балла). Соперники встретятся 3 ноября, начало в 22:00.

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