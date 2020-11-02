"Майбутні матчі будуть фундаментальними. Ми граємо з найсильнішою командою в групі. Нам важливо набрати очки в цих матчах, щоб мати перевагу перед Аяксом. Але це в теорії, для нас важливі усі матчі. Клопп – орієнтир для всіх тренерів. Грати проти його команд престижно.

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Що стосується компліментів Клоппа, то це приємно. Ми приїдемо завтра на гру з наміром випробувати себе проти кращої команди світу і Європи. Подивимося, чи зможемо ми відповідати подібним клубам", – цитує Гасперіні офіційний сайт УЄФА.

Після двох турів ЛЧ Ліверпуль очолює групу D з максимальною кількістю очок, Аталанта розташувалась на другій сходинці (4 бали). Суперники зустрінуться 3 листопада, початок о 22:00.

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