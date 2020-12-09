Гасперини – о втором подряд выходе в плей-офф ЛЧ: Мы играли против священных монстров – Ливерпуля и Аякса
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини эмоционально прокомментировал победу над Аяксом (1:0), которая обеспечила место в плей-офф Лиги чемпионов.
"Мы выступили хорошо, нейтрализовали преимущества Аякса, который всегда заточен под атаку. Прекрасно сыграли в обороне и заслужили гол в концовке. Это невероятное достижение, даже больше, чем в прошлом году, ведь мы играли против двух священных монстров – Ливерпуля и Аякса. Мы выиграли все матчи на выезде.
Аякс – Аталанта – 0:1 – видео гола и обзор матча
Слухи о конфликте с Папу Гомесом и моей отставке? Я всегда смотрю вперед. Иногда я должен делать смелый выбор во время матчей. Это принцип, который нарушать нельзя. Сегодня Папу доказал свою важность для команды", – приводит слова Гасперини Football Italia.
Добавим, что Аталанта лишь во второй раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов. Команда Малиновского дошла до 1/4 финала прошлого розыгрыша, а в текущем снова пробилась в плей-офф.
Лига чемпионов: Аталанта выиграла бой за плей-офф у Аякса, Ливерпуль едва не опозорился в Дании, ПСЖ уничтожил Истанбул