"Ми виступили добре, нейтралізували переваги Аякса, який завжди заточений під атаку. Чудово відіграли в обороні і заслужили гол в кінцівці. Це неймовірне досягнення, навіть більше, ніж минулого року, адже ми грали проти двох священних монстрів – Ліверпуля і Аякса. Ми виграли всі матчі на виїзді.

Аякс – Аталанта – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чутки про конфлікт з Папу Гомесом і мою відставку? Я завжди дивлюсь вперед. Часом я повинен робити сміливий вибір під час матчів. Це принцип, який порушувати не можна. Сьогодні Папу довів свою важливість для команди", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що Аталанта лише вдруге у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів. Команда Маліновського дійшла до 1/4 фіналу минулого розіграшу, а у поточному знову пробилася у плей-офф.

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