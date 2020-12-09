Аякс принимал Аталанту в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Аяксу нужна была только победа для выхода из группы, поэтому голландцы довольно резво начали встречу и были близки, чтобы открыть счет.

Лига чемпионов: Аталанта выиграла бой за плей-офф у Аякса, Ливерпуль едва не опозорился в Дании, ПСЖ уничтожил Истанбул

Во втором тайме Райан Гравенберх подвел Аякс, оставив свою команду в меньшинстве. Финальный набег амстердамцев освободил пространство позади и этим воспользовались гости, забив победный мяч во встрече.

Руслан Малиновский наблюдал за выходом своей команды в плей-офф со скамейки запасных.

Лига чемпионов: Аталанта выиграла бой за плей-офф у Аякса, Ливерпуль едва не опозорился в Дании, ПСЖ уничтожил Истанбул