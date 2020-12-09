Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Группа D

Аякс – Аталанта – 0:1

Гол: Муриель, 85

Удаление: Гравенберх, 79 (Аякс, вторая желтая)

Митьюлланд – Ливерпуль – 1:1

Голы: Шольц, 62 (пенальти) – Салах, 1

Группа H

ПСЖ – Истанбул Башакшехир – 5:1

Голы: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (пенальти), 62 – Топал, 57

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Равный матч в Амстердаме вполне мог завершиться как триумфом, так и фиаско хозяев. В конце концов, судьбу противостояния с Аталантой решил один мяч. "Аяксиды" сначала не воспользовались ни одним из своих моментов, потом потеряли Гравенберха из-за удаления и пропустили атакующий выпад бергамасков на 85-й минуте. Это Фройлер пасом из центрального круга вывел Луиса Муриеля фактически на свидание с Онана, колумбиец обыграл кипера и направил "полосатого" в пустые ворота. Как следствие, минимальная победа "Богини" и второй подряд выход в плей-офф ЛЧ для команды Гасперини.

А в Дании полурезервный состав Ливерпуля шокировал хозяев уже на 55-й секунде. Сработал прессинг "красных" в центре поля: хавбек "волков" под давлением отбросил мяч назад, а этнического украинца Святченко продавил Мохамед Салах и с ноткой курьеза переиграл голкипера в ближнем бою. Но в дальнейшем мерсисайдцы свой успех не сумели развить. Более того, лишь чудом избежали позора. Давление Митьюлланда позволило датчанам сравнять счет во втором тайме – Александр Шольц забил с 11-метровой отметки. А на 77-й центрбек "волков" вообще оформил дубль, но судейская бригада где-то увидела офсайд и взятие ворот отменила. На 90-й, однако рефери вернул долг Митьюлланду – гол Минамино отменили при не менее странных обстоятельствах.

Наконец в скандальном противостоянии Парижа и Стамбула французский гранд не оставил ни единого шанса чемпиону Турции. Матч стал бенефисом Неймара, который успел оформить хет-трик. Сначала бразилец получил пас от Верратти перед штрафной, классно обыграл защитника и по красивой дуге отправил мяч в дальний угол. Затем завершил молниеносную контратаку парижан, реализовав выход один на один после мудрой передачи Мбаппе. А на старте второго тайма Ней обыгрался с Ди Марией и роскошно положил с линии штрафной зоны. Запев партнера поддержал и Килиан Мбаппе. В первой половине чемпион мира реализовал одиннадцатиметровый, а на 62-й минуте тот же Ди Мария пасом вывел его едва не на пустые ворота. За пять минут до этого Мехмет Топал оформил гол престижа в атаке вторым темпом после углового.

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