Унион в стартовом матче Лиги чемпионов почти сдержал Реал. Урс Фишер сделал ставку на организованную оборону, с чем немецкая команда отлично справилась. В Мадриде пришлось полностью обойтись без контратак, а сегодня на окрашенном в красные цвета Олимпиаштадионе можно было думать о победе.

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Хозяева отдали мяч сопернику и жалили острыми контрвыпадами. Уже на третьей минуте Гозенс забил после прострела Беккера, но гол отменили из-за офсайда. Унион очень искусно разгонял быстрые атаки. Беренс и Беккер получали гектары свободных зон и бежали на чужие ворота.

Упустив несколько моментов, капитан "стальных" наконец-то открыл счет. Беккер получил пас из глубины от Крала и завершил контру успешным выходом на голкипера. А через 7 минут Шеральдо оформил дубль – Духи забросил из глубины, Тузар скинул на свободного Беккера, а тот пробил точно.

В конце первого тайма Унион пропустил необязательный гол после стандарта – отличился Ниакате. А в начале второго Берлин проглотил еще один после стандарта. Орта аккуратно подыграл, а Брума ювелирным ударом в "девятку" сравнял счет.

Унион сумел вернуть себе контроль над ситуацией и снова начал создавать моменты. Беккер нанес еще несколько ударов с выгодных позиций. Ааронсон на последних минутах чудом не попал по воротам, встретившись с мячом на 11-метровой отметке.

В итоге Унион снова получил меньше, чем заслужил. На последних секундах компенсированного времени Берлин пропустил третий решающий гол от Каштру. Немецкая команда оказалась на дне группы С, хотя выдала два солидных матча. Брага набрала первые очки после поражения от Наполи.

Зальцбург и Реал Сосьедад в первом туре создали неожиданности. Австрийцы обыграли Бенфику, а баски отобрали очки у Интера. Но равной борьбы сегодня не получилось. Зальцбург смело, но разбито прессинговал. Сосьедад с первых минут захватил инициативу и забил быстрый гол усилиями Оярсабаля.

Гости продолжали доминировать – Кубо и Барренечеа разрывали соперников один в один. Второй гол был делом времени, и время наступило в середине первого тайма. Браис Мендес протащил мяч сз собственной половины в чужую штрафную без всякого сопротивления, а затем покатил мимо всех австрийцев.

После перерыва болельщики не увидели голов. Зальцбург мог возобновить интригу, когда Шимич заработал пенальти, однако VAR исправил решение главного арбитра и не разрешил пробить 11-метровый. Реал Сосьедад с 4 очками вышел на первое место группы D. Зальцбург с 3 баллами остался вторым.