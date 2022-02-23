"Я знаю, что в футболе важно как можно быстрее достичь хороших результатов, но также важно иметь долгосрочный план. Я думаю, для нас не очень хорошо, что мы его не имеем. Сейчас это все о краткосрочных целях. Мы не знаем, что будет после окончания этого сезона.

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Каждый игрок, приходящий в этот клуб, хочет выигрывать титулы. Мы жаждем трофеев, но это была длительная засуха. При всем уважении к Вильярреалу, нашей задачей было выиграть тот финал Лиги Европы, но мы потерпели неудачу. Речь идет о лучшем футбольном планировании в клубе. Если вы не хотите выигрывать титулы, вы не заслуживаете играть за Манчестер Юнайтед.

Знаю, что мы играем не в самый лучший футбол, но в нашей команде много достойных игроков. Я вижу, что многие другие команды играют далеко не лучшим образом. Выиграть Лигу чемпионов не было бы безумием. Это могло бы произойти, но мы должны продемонстрировать максимум, потому что мы далеки от того, чтобы стать одним из фаворитов в этом турнире", – цитирует Фреда Goal со ссылкой на TNT Sports Brazil.

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