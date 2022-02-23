"Я знаю, що у футболі важливо якнайшвидше досягти хороших результатів, але також важливо мати довгостроковий план. Я думаю, для нас не дуже добре, що ми його не маємо. Зараз це все про короткострокові цілі. Ми не знаємо, що буде після закінчення цього сезону.

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Кожен гравець, який приходить до цього клубу, хоче вигравати титули. Ми жадаємо трофеїв, але це була тривала посуха. За всієї поваги до Вільяреала, нашим завданням було виграти той фінал Ліги Європи, але ми зазнали невдачі. Йдеться про краще футбольне планування в клубі. Якщо ви не хочете вигравати титули, ви не заслуговуєте грати за Манчестер Юнайтед.

Знаю, що ми граємо не у найкращий футбол, але в нашій команді багато гідних гравців. Я бачу, що багато інших команд також грають далеко не найкращим чином. Виграти Лігу чемпіонів не було б божевіллям. Це могло б статися, але ми повинні продемонструвати максимум, тому що ми далекі від того, щоб стати одним із фаворитів у цьому турнірі", – цитує Фреда Goal з посиланням TNT Sports Brazil.

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