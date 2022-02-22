Манчестер Юнайтед решил поставить паузу в отношениях с партнерами, "ноги" которых растут из России.

"Красные дьяволы" изменили свой план поездки в Мадрид на первый матч 1/8 финала ЛЧ против Атлетико, сообщает The Athletic.

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МЮ много лет пользуется услугами "Аэрофлота" – российской государственно-частной авиакомпании. Манкунианцы отказались от самолета россиян, воспользовавшись услугами британской "Titan Airways". Правда, пока о полном разрыве контракта с давним спонсором речь не идет.

Добавим, что сегодня Великобритания ввела ряд санкций против России на фоне обострения агрессии в отношении Украины.

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