Встреча Атлетико и Манчестер Юнайтед – одна из наиболее статусных в нынешней 1/8 финала ЛЧ, однако далеко не самая мощная. Уровень состава и амбиций у обоих коллективов значительно выше, чем уровень их игры прямо сейчас. "Дьяволы" и "матрасники" едва держатся в борьбе за топ-4 в своих чемпионатах, а на групповом этапе ЛЧ им очень везло с результатами. Всё могло завершиться гораздо хуже.

УЕФА отреагировал на требования забрать у России финал Лиги чемпионов

Атлетико попал в квартет с Ливерпулем, Миланом и Порту, одержав всего две победы при трех поражениях – одолеть удалось "россонери" (минимально) и "драконов" (3:1). При этом в Португалии мадридцы играли вничью до 90-й минуты, а победный гол на "Сан-Сиро" был проведён на 7-й компенсированной. В Ла Лиге сезон также пошёл тяжело – подопечные Диего Симеоне идут пятыми по равенству очков с Барселоной, но у каталонцев есть матч в запасе и личная победа над "индейцами" (4:2).

На первый взгляд, не всё так и плохо. Команда, несмотря на трудности, показывает характер, решает турнирные задачи в еврокубках и продолжает борьбу за зону ЛЧ в Испании. Впрочем, за это Атлетико должен благодарить конкурентов, ведь футбол мадридцев ужасно нестабилен. Последние 5 матчей в Ла Лиге были показательны: "матрасники" победили Валенсию, закамбечив с 0:2 за 30 минут, пропустили 4 гола от Барсы, перестреляли Хетафе (4:3), а затем проиграли аутсайдеру (Леванте) – при минимуме моментов. За поражение коллектив реабилитировался, разгромив Осасуну (3:0), вот только памплонцы нанесли на 9 ударов больше и в целом выглядели лучше.

Не идет ли игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейли здесь.

Атлетико до сих пор любит работать вторым номером, однако оборона мадридцев стала откровенно дырявой – среди топ-11 клубов в таблице Ла Лиги действующий чемпион пропустил больше всех (34 гола за 25 туров). "Матрацники" могут включить агрессию, но им не хватает тонкости и свежих идей – это заметно по низкой эффектности Фелиша (3 гола в 22-х матчах), которому не присущ стиль Эль Чоло.

Симеоне не совсем понимает, что делать со своим составом. Тем не менее, его команда сохраняет очень сильный характер, выливающийся в волевые победы в перестрелках благодаря голам на последних минутах. Этого у Атлетико не отнять.

История Манчестер Юнайтед в текущем сезоне похожа на ситуацию с Атлетико. Манкунианцы тоже набрали 42 очка в чемпионате, имеют равенство с конкурентами (Вест Хэмом и Арсеналом, у которого 3 игры в запасе) и тоже выступают нестабильно. Изюминкой "красных дьяволов" является потеря контроля над матчем на ровном месте, после длительного периода доминирования – например, на выходных МЮ пропустил два гола за минуту от Лидса, хотя до перерыва у соперника не было никаких шансов. В основном команда успевает вернуться к доминированию, но вернуть необходимый результат удается не так часто.

Как и Атлетико, манкунианцы провели очень тяжелый февраль. В последних пяти матчах коллектив одержал всего две непростых победы (над Брайтоном и Лидсом), дожав соперника на последних минутах – при этом МЮ вылетел из Кубка от Мидлсбро и чудом удержал ничью с Бёрнли и Саутгемптоном. Почти во всех этих поединках "дьяволы" провалили один из таймов.

В Лиге чемпионов подопечным Ральфа Рангника тоже сильно везло. Да, они выиграли непростую группу с Вильярреалом, Аталантой и Янг Бойз, однако со швейцарцами удалось набрать всего одно очко. Левантийцев били благодаря голу Роналду на 5-й компенсированной минуте, от бергамасков дважды пропустили по два гола, а в большинстве матчей МЮ удалось получить результат только в эндшпили встречи.

Силой и слабостью Ман Юнайтед является очень звёздный состав. Он позволяет эффективно усиливать игру заменами и даёт тактическую гибкость даже с Роналду в основе, но распорядиться этим добром эффективно пока не получается. Особенно критически это сказывается на прессинге (восьмая интенсивность в АПЛ), но ещё больше проблем возникает вне футбольного поля – команда разбита на группировки, которые конфликтуют друг с другом и с тренером. Возможно, поэтому Роналду провел 1 гол в 2022 году, а Магуайр из мощного центрбека превратился в главное посмешище Англии.

Тем не менее, по сравнению с Атлетико манкунианцы имеют более интересный состав. Они привыкли к более высокому темпу игры и имеют сильный характер, но в плане сбалансированности и управляемости мадридцы кажутся лучше. Определить лидера в этой паре невозможно.

Кадровая ситуация

У Атлетико достаточно серьёзные проблемы с составом. Феррейра-Карраско пропустит оба матча из-за дисквалификации, а Коке может не сыграть из-за травмы бедра – он даже не тренировался в общей группе. Кроме того, из-за повреждений не выйдут Васс и Кунья. Под сомнением участие Лемара и Эрмосо, ведь они недавно восстановились от коронавируса.

У Манчестер Юнайтед почти всё нормально. Сыграть не сможет только Гринвуд, которому сейчас не до футбола. Кроме того, остаются вопросы касательно формы Кавани. Под вопросом участие Байи, но он не является футболистом основы.

Ориентировочные составы на матч Атлетико – Манчестер Юнайтед

Атлетико: Облак – Савич, Хименес, Мандава – Врсалько, Льоренте, Эррера, Кондогбия, Лоди – Суарес, Фелиш

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Фернандеш, Мактоминай, Погба – Рашфорд, Роналду, Санчо

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Можно ожидать яркого противостояния. МЮ интереснее в индивидуальном плане, Атлетико немного стабильнее организационно, а оборона у обеих команд очень уязвима. Да и сам характер матчей "дьяволов" и "матрасников" крайне нестабильный – они теряют контроль над игрой на ровном месте.

Все это позволяет надеяться на множество моментов и голов. Тем не менее, определить фаворита практически нереально, так что поставим на боевую ничью.

Бенфика – Аякс: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов