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Франция – Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2018 U-19

20:47 627 Читати українською
Франция – Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2018 U-19
Сборная Украины U-19

Смотрите прямую онлайн-трансляцию матча чемпионата Европы U-19 между сборными Украины и Франции.

Украина U-19 проводит дебютный матч на Евро-2018 против французов. Смотрите прямую онлайн-трансляцию игры на официальном Youtube-канале УЕФА. Поединок начался в 20.30 по киевскому времени.

Состав сборной Украины: Кучерук – Миколенко, Бондарь, Попов – Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Конопля – Булеца, Цитаишвили – Супряга.

Збірна України U-19 стартує на Євро-2018. Усе, що варто знати

Евро-2018 (U 19)1 тур

Франция U-19 - Украина U-19: Вторник 17 июля 2018

Франция U-19
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Украина U-19
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