В среду после матча ПСЖ – Барселона (2:3) Бургос позволил себе резкую шутку о Ямале во время прямого эфира. Редакция телеканала извинилась за инцидент и пообещала принять меры против Бургоса.

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Как информирует Relevo, Херман не стал дожидаться "вызова на ковёр" и сам подал в отставку с условной должности футбольного эксперта. Впрочем, сообщается, что если бы Бургос не ушёл сам, он был бы уволен. На данный момент неизвестно, последует ли в отношении Бургоса ещё какое-либо наказание.

Напомним, что бывший помощник Симеоне пошутил о Ямале после его трюков с мячом: "Будь осторожным, если он не справится, то может оказаться на светофоре", намекая, что игрок станет нищим в случае провала.

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