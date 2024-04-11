Форвард Барселоны "уволил" экс-помощника Симеоне – он был экспертом на телеканале
Movistar расстался с Херманом Бургосом после расистских комментариев в адрес форварда Барселоны Ламина Ямала.
В среду после матча ПСЖ – Барселона (2:3) Бургос позволил себе резкую шутку о Ямале во время прямого эфира. Редакция телеканала извинилась за инцидент и пообещала принять меры против Бургоса.
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Как информирует Relevo, Херман не стал дожидаться "вызова на ковёр" и сам подал в отставку с условной должности футбольного эксперта. Впрочем, сообщается, что если бы Бургос не ушёл сам, он был бы уволен. На данный момент неизвестно, последует ли в отношении Бургоса ещё какое-либо наказание.
Напомним, что бывший помощник Симеоне пошутил о Ямале после его трюков с мячом: "Будь осторожным, если он не справится, то может оказаться на светофоре", намекая, что игрок станет нищим в случае провала.
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