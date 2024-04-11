У середу після матчу ПСЖ – Барселона (2:3) Бургос дозволив собі різкий жарт про Ямала під час прямого ефіру. Редакція телеканалу перепросила за інцидент і пообіцяла вжити заходів проти Бургоса.

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Як інформує Relevo, Херман не став чекати "виклику на килим" і сам подав у відставку з умовної посади футбольного експерта. Втім, повідомляється, що якби Бургос не пішов сам, його було б звільнено. Наразі невідомо, чи отримає Бургос ще якесь покарання.

Нагадаємо, що колишній помічник Сімеоне пожартував про Ямала після його трюків із м'ячем: "Будь обережним, якщо він не впорається, то може опинитися на світлофорі", натякаючи, що гравець стане жебраком у разі провалу.

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