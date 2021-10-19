"Матч очень тяжелый. Первые минуты были за соперником, но потом нам удалось выровнять игру, а гол Глущенко предоставил еще больше уверенности. Удалось добыть заслуженную победу благодаря слаженным действиям команды. На поле был один коллектив, все ребята бились друг за друга.

Шахтер U-19 – Реал Мадрид U-19 – 3:2 – видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Реализация была на хорошем уровне. Ранее были игры, когда реализация подводила, хотя моментов было достаточно, сегодня же фортуна была на нашей стороне, и мы заслуженно выиграли. Накануне была неудачная игра в чемпионате (0:6 от Зари – прим. Футбол 24), ведь ребята находились в разном психологическом состоянии. Нужно было объединить коллектив и подготовить к сегодняшнему поединку. Видно, что ребята приняли эту идею и буквально бились друг за друга на футбольном поле.

Победа очень важна для дальнейшего выхода из группы. Нам удалось достичь положительного результата и остаться в гонке. Шахтер впервые победил Реал на юношеском уровне? Это хорошо! Заслуга всего тренерского штаба, игроков, академии. Очень приятно победить Реал", – заявил Ратулутра в комментарии официальному сайту клуба.

Шахтер U-19 одержал эффектную победу над Реалом в матче с пятью голами, возглавив группу в Юношеской лиге УЕФА