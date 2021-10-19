"Матч дуже важкий. Перші хвилини були за суперником, але потім нам вдалося вирівняти гру, а гол Глущенка надав ще більше впевненості. Вдалося здобути заслужену перемогу завдяки злагодженим діям команди. На полі був один колектив, усі хлопці бились один за одного.

Шахтар U-19 – Реал Мадрид U-19 – 3:2 – відео голів і огляд матчу Юнацької ліги УЄФА

Реалізація була на гарному рівні. Раніше були ігри, коли реалізація підводила, хоча моментів було достатньо, сьогодні ж фортуна була на нашому боці, й ми заслужено виграли. Напередодні була невдала гра в чемпіонаті (0:6 від Зорі – прим. Футбол 24), адже хлопці перебували в різному психологічному стані. Потрібно було об'єднати колектив і підготувати до сьогоднішнього поєдинку. Видно, що хлопці прийняли цю ідею і буквально бились один за одного на футбольному полі.

Перемога є дуже важливою для подальшого виходу з групи. Нам вдалося досягнути позитивного результату й лишитися в перегонах. Шахтар впереше переміг Реал на юнацькому рівні? Це добре! Заслуга всього тренерського штабу, гравців, академії. Дуже приємно перемогти Реал", – заявив Ратулутра в коментарі офіційному сайту клубу.

Шахтар U-19 здобув ефектну перемогу над Реалом у матчі з п'ятьма голами, очоливши групу в Юнацькій лізі УЄФА