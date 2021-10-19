Первый тайм получился фантастическим, хотя юные "горняки" и пропустили уже на 10-й минуте. Петер Гонсалес убрал защитника на подступах к штрафной и пробил точно в дальний угол. Шахтер ответил усилиями Глущенко, который замкнул качественную подачу Булезы.

Шахтер U-19 одержал эффектную победу над Реалом в матче с пятью голами, возглавив группу в Юношеской лиге УЕФА

В последние 5 минут тайма команды будто сорвались с цепи. Давид Гонсалес удачно сыграл на добивании после удара партнера через себя, но это был последний успех Реала. Шахтер еще до перерыва умудрился выйти вперед. Сигееву помог кипер мадридцев, который не смог отбить довольно простой удар по центру. Как оказалось позже, окончательный счет установил Илья Гулько. Хавбек Шахтера подкараулил слишком слабый вынос соперника и попал точно в девятку – 3:2.