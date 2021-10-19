Шахтер U-19 после поражения от Интера в предыдущем туре Юношеской ЛЧ опустился на третью позицию в группе, пропустив вперед миланцев и Реал. Победа над мадридцами могла бы вернуть "горняков" на вершину таблицы, однако существовали сомненния о реальности такого варианта событий – "нерадзурри" в сентябре продемонстрировали серьезное преимущество над дончанами в классе и физической мощи, а Заря на выходных уничтожила подопечных Оскара Ратулутры со счетом 6:0. "Сливочные", в свою очередь, подтянули к основе исполнителей с опытом выступлений в Кастилье.

Гости выступали явными фаворитами встречи – и в первой трети первого тайма они подтвердили свой уровень. Испанцы сразу же захватили контроль над мячом, не отдавая его Шахтеру и проверяя оборону шикарными диагоналями. Точность и скорость работы Реала с мячом впечатляла. "Горняки", очевидно, растерялись под таким давлением, а особенно сильно провисал левый фланг обороны, где Петер Гонсалес раз за разом получал пространство.

В конце концов, именно он и сделал разницу на 10-й минуте. "Горняки" обрезались в центре поля, а мадридцы одной длинной передачей вышли в контратаку 4-в-3 – в ее завершении Петер Гонсалес сместился с правого фланга в центр, обыграл Фарину и пробил в дальний угол метров с 18-ти. 0:1. На 23-й минуте "бланкос" могли удвоить свое преимущество вследствие красивой атаки с диагональю от центрбэка и прострелом с лету в исполнении Руиса. Герреро ударом по подъему метров с 11-ти завершил момент, однако мяч прошел над воротами.

На тот момент игра уже не была столь односторонней, как в первые 15 минут. Шахтер начал лезть вперед, обыгрываться в центре и искать слабости в структуре Реала. Вперед шел даже центрбэк Фарина. Гости же ближе к середине первого тайма вообще притихли, ничего не создавая. Возможно, мадридцы поверили в свою победу.

Так или иначе, за пассивность прилетело наказание. После вбрасывания из аута на 32-й минуте "горняки" провели серию коротких передач вперед между линиями – от Векленко на Гончарука и от Гончарука на Сигеева. Последний отдал пас на левый фланг под подачу Булезе, которую на дальней штанге замкнул Глущенко. 1:1!

Этот гол заставил "сливочных" проснуться. Уже на 38-й минуте они могли восстановить свое преимущество в результате прорыва Петера Гонсалеса на правый край штрафной и прострела на 11 метров, но Герреро при замыкании не попал по мячу. К сожалению, всего через три минуты Реал таки добился своего: Петер выполнил шикарный заброс в штрафную на Давида Гонсалеса, а тот головой сбросил мяч под удар Гонсало – этот вингер пробил в падении через себя. Пузанков парировал, однако Давид Гонсалес сыграл на добивании, выстрелив с острого угла. 1:2.

Казалось, что это конец, однако в последующие четыре минуты Шахтер шокировал именитых соперников. Уже на 42-й минуте "горняки" сравняли счет: Глущенко прошел в зону перед штрафной и выдал разрезной пас на 11 метров, а Сигеев, опередив защитников, уверенно переиграл голкипера – 2: 2! На 45-й же хозяева заработали стандарт, подачу с него Марвел выбил неудачно – мяч оказался в ногах Гулько, а тот сразу же расстрелял ворота с близкого расстояния – 3:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

На второй тайм "сливочные" выпустили одного из своих лидеров – Бруно Иглесиаса. Еще через 15 минут тренер гостей провел новую серию замен, бросив в бой Рауля Асенсио и Вильяра, а затем на поле вышел и Виктор Муньос. Все это не помогало Реала захватить контроль над поединком. Мадридцы неплохо катали мяч и демонстрировали превосходство в технике и скорости, однако все эти ТТД проходили далеко от ворот. Правда, на 48-й минуте Векленко сбил Петера Гонсалеса в собственной штрафной. Арбитр, к счастью, проигнорировал эпизод.

Шахтер выглядел значительно настойчивее соперника. К 65-й минуте "горняки" провели серию крутых атак с опасным завершением – на 55-й минуте Векленко промчался по левому флангу и выстрелил мимо дальней штанги, на 58-й Сигеев заставил голкипера выполнить неплохой сейв, а на 65-й Гончарук мощно пробил с левого угла штрафной. Получилось немного неточно.

Впрочем, Оскар Ратулутра проморгал момент с кучей замен в исполнении мадридцев, не выпуская на поле свежих футболистов. Как следствие, дончане в последние 20 минут второго тайма начали подсаживаться как в физическом плане, так и в территориальном. Реал перехватил инициативу и едва не сравнял счет: на 71-й минуте Иглесиас со штрафного пробил в дальний нижний угол, а на 76-й Марвел мощным ударом головой замкнул подачу с углового – Пузанков спас Шахтер, выполнив два крутых сейва. Только после этого в составе "горняков" пошла ротация – на поле вышли Роспутко, Плющ и Погорелый.

Эти замены быстро успокоили игру. Реал замедлился и перестал заострять, а ближе к завершению поединка Шахтер U-19 еще и начал в контратаки бежать. Мадридцы в компенсированное время пытались устроить нашествие, однако ни одного момента гости так и не создали – аж на 90 + 3-й минуте Муньосу удалось замкнуть навес с корнера. Получилось слишком высоко.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал эффектную победу Шахтера U-19. "Горняки" набрали 6 очков и возглавили группу D, опередив Интер и Реал на два зачетных балла. Впрочем, миланцы уже через несколько часов могут вернуть лидерство.