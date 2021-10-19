Перший тайм вийшов фантастичним, хоча юні "гірники" і пропустили вже на 10-й хвилині. Петер Гонсалес прибрав захисника на підступах до карного майданчика і пробив точно в дальній кут. Шахтар відповів зусиллями Глущенка, який замкнув якісну подачу Булези.

Шахтар U-19 здобув ефектну перемогу над Реалом у матчі з п'ятьма голами, очоливши групу в Юнацькій лізі УЄФА

В останні 5 хвилин тайму команди наче зірвалися з ланцюга. Давід Гонсалес вдало зіграв на добиванні після удару партнера через себе, але це був останній успіх Реала. Шахтар ще до перерви примудрився вийти вперед. Сігєєву допоміг кіпер мадридців, який не зміг відбити доволі простий удар по центру. Як виявилося згодом, остаточний рахунок встановив Ілля Гулько. Хавбек Шахтаря підчатував надто слабкий винос суперника і поцілив точно в дев'ятку – 3:2.