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Флик назвал секрет успеха Баварии в унизительном разгроме Барселоны

09:46 - Читати українською
Флик назвал секрет успеха Баварии в унизительном разгроме Барселоны
Томас Мюллер и Ханс-Дитер Флик / Uefa.com

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с Барселоной (8:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Мы знали, что если окажем на Барсу давление, то у нас будут моменты. Качество Баварии и ее интенсивность очень хороши. Теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где все придется начинать с нуля.

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Мюллер заслуженно стал игроком матча. Он управлял нашим прессингом. Но я должен похвалить всю команду за то, что они сохраняли такую интенсивность на протяжении 90 минут", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов баварцы уничтожили каталонцев со счетом 8:2 и выбили подопечных Сетьена из турнира.

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Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Бавария Бавария Бавария Томас Томас Мюллер Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик
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