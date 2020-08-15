Флик назвал секрет успеха Баварии в унизительном разгроме Барселоны

"Мы знали, что если окажем на Барсу давление, то у нас будут моменты. Качество Баварии и ее интенсивность очень хороши. Теперь нам нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующей игре, где все придется начинать с нуля.

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Мюллер заслуженно стал игроком матча. Он управлял нашим прессингом. Но я должен похвалить всю команду за то, что они сохраняли такую интенсивность на протяжении 90 минут", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов баварцы уничтожили каталонцев со счетом 8:2 и выбили подопечных Сетьена из турнира.

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