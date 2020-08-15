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Флік назвав секрет успіху Баварії у принизливому розгромі Барселони

09:46 - Читать на русском
Флік назвав секрет успіху Баварії у принизливому розгромі Барселони
Томас Мюллєр і Ганс-Дітер Флік / Uefa.com

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу з Барселоною (8:2) в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Ми знали, що якщо будемо тиснути на Барселону, у нас будуть моменти. Якість Баварії і її інтенсивність дуже хороші. Тепер нам потрібно перезарядитися і зосередитися на наступній грі, де все доведеться починати з нуля.

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Мюллер заслужено став гравцем матчу. Він керував нашим пресингом. Але я повинен похвалити всю команду за те, що вони зберігали таку інтенсивність протягом 90 хвилин", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів баварці знищили каталонців з загальним рахунком 8:2 і вибили підопічних Сетьєна з турніру.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Баварія Баварія Томас Томас Мюллєр Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік
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