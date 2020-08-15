Флік назвав секрет успіху Баварії у принизливому розгромі Барселони

"Ми знали, що якщо будемо тиснути на Барселону, у нас будуть моменти. Якість Баварії і її інтенсивність дуже хороші. Тепер нам потрібно перезарядитися і зосередитися на наступній грі, де все доведеться починати з нуля.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Мюллер заслужено став гравцем матчу. Він керував нашим пресингом. Але я повинен похвалити всю команду за те, що вони зберігали таку інтенсивність протягом 90 хвилин", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів баварці знищили каталонців з загальним рахунком 8:2 і вибили підопічних Сетьєна з турніру.

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