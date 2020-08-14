Барселона – Бавария – видео голов и уничтожения каталонцев

Бавария встречается с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Бавария на "Футбол 24".

Бавария очень быстро открыла счет. Гнабри разогнал атаку пасом на левый фланг Перишичу, а тот перевел в центр. Мюллер обыгрался с Левандовски и легко расстрелял ворота каталонцев.

Барселона сразу ответила, выровняв ситуацию на седьмой минуте. Альба откликнулся на передачу из глубины от Лангле и прострелил вдоль ворот. Мяч не долетел до Суареса, но Алаба оформил автогол.

А в середине первого тайма мюнхенцы снова вышли вперед, когда Гнабри отобрал мяч перед чужой штрафной площадью у Серхи Роберто. Контрпрессинг! Серж стянул на себя Пике и вывел на удар Перишича. Хорват с острого угла прошил тер Штегена.

Еще через несколько минут Бавария закрепила преимущество, разрезав оборону Барсы двумя передачами по центру. Алькантара на Горецтку, тот в касание дальше – и Гнабри вколачивает третий гол в ворота каталонцев.

К 30-й минуте немцы уже громили соперника. Опять сработал контрпрессинг на чужой половине. Подача Перишича слева осталась без удара, однако Киммих сразу прострелил справа, а Мюллер замкнул.

Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов