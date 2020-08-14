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Барселона – Бавария – видео голов и уничтожения каталонцев

22:37 - Читати українською
Барселона – Бавария – видео голов и уничтожения каталонцев

Бавария встречается с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Бавария на "Футбол 24".

7’ Дэвид Алаба
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер

Бавария очень быстро открыла счет. Гнабри разогнал атаку пасом на левый фланг Перишичу, а тот перевел в центр. Мюллер обыгрался с Левандовски и легко расстрелял ворота каталонцев.

Барселона сразу ответила, выровняв ситуацию на седьмой минуте. Альба откликнулся на передачу из глубины от Лангле и прострелил вдоль ворот. Мяч не долетел до Суареса, но Алаба оформил автогол.

А в середине первого тайма мюнхенцы снова вышли вперед, когда Гнабри отобрал мяч перед чужой штрафной площадью у Серхи Роберто. Контрпрессинг! Серж стянул на себя Пике и вывел на удар Перишича. Хорват с острого угла прошил тер Штегена.

Еще через несколько минут Бавария закрепила преимущество, разрезав оборону Барсы двумя передачами по центру. Алькантара на Горецтку, тот в касание дальше – и Гнабри вколачивает третий гол в ворота каталонцев.

К 30-й минуте немцы уже громили соперника. Опять сработал контрпрессинг на чужой половине. Подача Перишича слева осталась без удара, однако Киммих сразу прострелил справа, а Мюллер замкнул.

Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Барселона - Бавария Барселона Барселона Видеоновости Бавария Бавария
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