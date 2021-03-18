"Для меня было важно, чтобы мы выиграли матч. Лацио хорошо защищался, но я думаю, что победа заслуженная. Жаль, что мы снова пропустили. Наша атака очень сильна, играем рискованно. Важно, чтобы мы продолжали играть так и защищались, начиная с игроков группы атаки, чтобы оказать давление на соперников.

Бавария – Лацио – 2:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, время от времени у соперников будут появляться моменты, но я хочу, чтобы мы играли именно так. Жеребьевка четвертьфинала? Если я назову команду, с которой хочу играть, то она непременно выпадет нам", – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Бавария во второй раз обыграла Лацио (2:1) и добыла путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.

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